Başkan Öntürk'ten Hatay ve Defne'ye müjdeler

Defne ilçesinde düzenlenen toplantıya Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsileri ile çok sayıda muhtar katıldı.

Konuşmasının başında Başkan Öntürk, “Biz de ayrı gayrı olmayacak. Her ilçemizin neye ihtiyacı varsa hizmet odaklı bir siyaset yapacağız.” sözleriyle seçim dönemi dile getirdiği sözlerini hatırlattı.

Başkan Öntürk: Defne’ye 51 Bin 473 m Altyapı Yaptık

Konuşmasının devamında Başkan Öntürk, “Defne’de bugüne kadar 37.681 metre içme suyu hattını yenilemişiz. 13.792 metre atık su hattı; toplamda ise 51.473 metre altyapı yenilemesi yapmışız. 12.749 içme suyu ve 24.758 atık su arızasını onarmışız.” dedi.

Başkan Öntürk: Atık Su Tüneli Ağustosta Bitiyor

Başkan Öntürk, kanalizasyon ve atık suda tek başına Türkiye’nin en büyüğü olan, 11,2 km uzunluğunda ve 5,6 metre çapındaki Turunçlu Büyük Atık Su Tüneli’nin ağustos ayında bitirileceğini müjdeledi.

Defne’de yürütülen çalışmaların önemine değinen Başkan Öntürk, “Çok ciddi rakamlar. Onun için ben huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu projelerde Hatay Büyükşehir Belediyesini borçlandırmadık, hibe olarak yaptık.” diye konuştu.

Şu ana kadar 2.506 km asfalt serdiklerini aktaran Başkan Öntürk, Defne ilçesine ise 165,51 km’lik yola asfalt döküldüğünün altını çizdi.

“Şelale Projesine Yakında Başlanacak”

Başkan Öntürk, Defne ilçesinde Harbiye Şelalesi projesinin kısa süre içinde başlatılacağını belirtti. Hatay’ın 15 ilçesinde eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Öntürk, çalışmaların sahada yakından takip edildiğini ifade etti.

“Kreş, Çok Amaçlı Salon ve Halı Sahalar Yakında Hizmette”

Başkan Öntürk, “Kreş inşaatımızı gezdik, çok da güzel olmuş. İnşallah, bir hafta, on gün içerisinde açarlar. Hancağız Mahallesi’nde çok amaçlı salonumuz artık açılma noktasına gelmiş. Sinanlı ve Hüseyinli Mahallesi’nde halı saha yapımına başlandı. Her ilçemize adaletli bir şekilde, nüfusuna göre bu salonlarımız devam edecek.” dedi.

“Muhtarlara Oda, Gençlere Kütüphane, Emeklilere Kafe”

Bu yıl 50 muhtar odasının yapımına başlanacağını ve ilçelere nüfuslarına göre dağıtılacağını belirten Başkan Öntürk, kreş projelerinin tamamlandığını ifade ederek, yeni dönemde çocuklar ve gençler için kütüphane yatırımlarına ağırlık verileceğini dile getirdi.

Zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri için emeklilere yönelik sosyal alanlar oluşturulacağını belirten Başkan Öntürk, her ilçede birer kafenin bu yıl hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Toplantı boyunca muhtarların ve kanaat önderlerinin sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Öntürk, iletilen konuların not alındığını ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat ise kentte yürütülen çalışmaların önemli ve ciddi olduğunu, depremden büyük yara alan şehirde 15 ilçede hizmetlerin devam ettiğini belirterek Başkan Öntürk ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, iş birliğinin daha da güçlenmesiyle birlikte çok daha başarılı ve etkili çalışmalar ortaya koyacaklarına inandıklarını ifade etti.