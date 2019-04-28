Başkan Murat Sancak, galibiyeti çiftetelli oynayarak kutladı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, misafir ettiği Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirspor tarafında büyük sevinç varken, kulüp başkanı Murat Sancak saha içerisinde çiftetelli oynadı.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, Boluspor’u 4-1 yendi. Maçın hakemi Özgür Yankaya’nın bitiş düdüğünün ardından Adana Demirspor camiasında büyük sevinç vardı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak saha içerisine inerek oyuncularını kutladı. Ardından tribünlerle galibiyet sevincini yaşadı.

Maç sonunda stadyumda çiftetelli müziği çalmaya başladı. Murat Sancak ise sahanın ortasında futbolcularıyla birlikte çiftetelli oynayarak galibiyeti kutladı.

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