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Aktüel

Başkan Kassanov’dan bayram mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:49:12 -
Başkan Kassanov’dan bayram mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.


DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı “birlik ve beraberlik” mesajında, “Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği kutlu bir ayın sonunda bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Varlık sebebimiz olan anne, babalarımızı ve aile büyüklerimizi sevindirerek, ahirete göç edenleri rahmetle yad ederek, onlara hayır ve duada bulunalım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk dünyasının, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve 76 yıldır vatanından uzak, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkü milletimize huzur, barış, mutluluk getirmesini ve halkımız için yapacağımız çalışmalarda kolaylıklara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşliğimiz daim, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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