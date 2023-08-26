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Yerel Başkan İsmet Yıldırım üniversiteli olan Ümraniyeli gençlerle bir araya geldi
Yerel

Başkan İsmet Yıldırım üniversiteli olan Ümraniyeli gençlerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:52:00 -
Başkan İsmet Yıldırım üniversiteli olan Ümraniyeli gençlerle bir araya geldi

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursu’nda eğitim gören ve YKS’de başarılı olup, üniversiteyi kazanan 270 öğrenci, Başkan İsmet Yıldırım ile bir araya geldi. Gençlerin mutluluğuna ortak olan Başkan Yıldırım, “Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun” dedi.

Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ndeki hazırlık kursu, 2023’te de gençlere hayallerindeki üniversite ve bölümleri kazandırdı. Bu yıl YKS’ye belediyenin kursu ile hazırlanan 310 öğrenciden 270’i aralarında Boğaziçi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Hukuk Fakültesi gibi alanlarına yerleşmeyi başardı.

“Başarının sırrı, azim ve özveri”

Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sınavı kazanan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle sohbet edip, sınavı kazanan gençlere hayati önerilerde de bulunan İsmet Yıldırım; “Öğrencilerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışmasına imkan tanımak amacıyla Ümraniye’ye kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kursunda da gençlerin hayallerine kavuşabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına Ümraniyeli gençlerimizi kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Azim ve özveriyle ders çalışarak, istediği bölümü kazanan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun” dedi.

Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi Hazırlık Kursu’nun YKS 2023 Gurur Tablosu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yıl YKS’de başarıya ulaşan öğrencilerin kazandıkları bölümler şöyle sıralanıyor:

Tıp Fakültesi:1
Diş Hekimliği:1
Eczacılık:1
Mühendislik Fakülteleri: 8
Hukuk Fakültesi:2
Hemşirelik:1
Öğretmenlik:12
İlahiyat Fakültesi:6
Diğer Bölümler: 238

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