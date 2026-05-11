Başkan Gülpınar Birecik'te esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağış ve fırtına kaynaklı afetin ardından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin afetin ilk anından itibaren Birecik’te görev aldığını belirterek, ilçede yaşanan olumsuzlukların en asgari seviyeye indirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Ekiplerin halen sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Gülpınar, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin öncelikli olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Başkan Gülpınar; gün içerisinde Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halise Hocaoğlu, Birecik Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Özateş ve Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Öztürk ile bir araya gelmesinin ardından Birecik - Mezra yolunda devam eden çalışmaları da inceleyerek temaslarını tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR, AFETİN İLK ANINDAN İTİBAREN SAHADAYDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk andan itibaren 114 araç ve 256 personel ile ilçeye ulaşarak çalışmalara başlamıştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; geride kalan bir haftalık zaman diliminde kapanan yolların ulaşıma açılması, trafik ışıkları ve levhalarının onarılması, okul ve kamu alanlarının devrilen ağaç, kütük ve dallardan temizlenmesi gibi birçok noktada çalışmalar yürüttü.