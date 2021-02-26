Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan Ermenistan'daki darbe girişimine karşı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ermenistan'da darbe girişimi

Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Eğer bir yönetim değişikliğine gidelecekse bunu Ermenistan halkı yapar. Paşinyan'ın akibeti belli olmuştur.

Kısıtlamaların gevşetilmesi

Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Pazartesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız.

Ayrıntılar geliyor...