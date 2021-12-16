Başkan Erdoğan’dan müjde! ‘Gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz’

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrette önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı.

Başkan Erdoğan, ‘2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır’ diyerek yeni asgari ücreti milyonlara duyurdu.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.