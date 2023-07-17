Başkan Erdoğan'dan Esad'la görüşmeye yeşil ışık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, yolculuk öncesi havaalanında basının karşısına çıkarken kendisine Suriye ile ilgili bir soru da yöneltildi.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sorulan Suriye ile ilişkiler sorusuna şu şekilde cavap verdi:

"Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız."