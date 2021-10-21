Başkan Erdoğan'dan BAYKAR'a taziye ziyareti
Başkan Erdoğan, Hadımköy'de bulunan BAYKAR tesislerine giderek, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybeden Milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.
Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.