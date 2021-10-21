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Aktüel Başkan Erdoğan'dan BAYKAR'a taziye ziyareti
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan BAYKAR'a taziye ziyareti

Başkan Erdoğan, Hadımköy'de bulunan BAYKAR tesislerine giderek, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybeden Milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 18:33:00 -
Başkan Erdoğan'dan BAYKAR'a taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.

Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

 

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