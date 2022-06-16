Başkan Erdoğan’dan Akşener’e ‘Türk’ tokadı

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Siirt ziyareti sırasında, “Bulunduğunuz yer ‘Kürdistan’dır” diyen esnaf karşısında dut yemiş bülbüle dönen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Turkish Airlines’ yerine ‘Türkiye Hava Yolları’ isminin kullanılacağını açıklaması üzerine şark kurnazlığına soyunarak rant devşirmeye çalıştı.

Başkan Erdoğan’ın, önceki gün Türksat Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde, “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” sözleri üzerine açıklama yapan Akşener, “Biz geldiğimizde onu da düzeltip, Türk Hava Yolları yazarız” diyerek, kelime oyunlarıyla rol kapmaya çalıştı.

Yapılan kirli manipülasyonu üzerine, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda aynı konuya değinen Başkan Erdoğan, “Artık milli hava yolumuz da uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı, öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter” ifadeleriyle, Akşener’e sert bir tokat indirdi. Erdoğan’ın açıklamasıyla kurduğu tezgahı bozulan Akşener, “Hatadan dönmek iyidir” ifadelerini kullanarak durumu toparlamaya çalıştı.