Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu... 12 bin 223 personel alınacak

Üç ayrı kuruma toplamda 12 bin 223 yeni personel alınacağı açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın pansiyon ve yurtlarına 5872 kamu personeli alımı yapılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Başvurular 27 Ağustos'ta bitiyor

Kasapoğlu dün başlayan başvuruların 27 Ağustos'ta biteceğini belirterek "549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

DSİ 2 bin 5 kadroya işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alacağını Resmi Gazete'de ilan etti.

İlana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya iskur.gov.tr aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personellerin görev yapacağı kadrolar

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.