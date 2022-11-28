Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Son bir yılda terör, afet, çatışma, mezhep temelli gerilimlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. TC Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak her birinize adalet, refah ve barışın olduğu dünyada samimi çabalar için teşekkür ediyorum.

Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de siz insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur. Peygamberimiz ise insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye buyurmuştur. İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan ve çevredeki hadiselerden izole edemeyiz. Dünyanın neresinde zulüm, çatışma, açlık ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

Bizler yetimlere şefkatle davranan hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, fakir ve fukaranın elinden tutan bir peygamberin ümmetiyiz. Veren eli alan elden üstün gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da tartışmalar, gerilimler yaşanabiliyor. Fikir ayrılığına düştüğümüz hususlar ortaya çıkabiliyor. Sıradan meseleler olarak gördüğümüz ve çözüme kavuşturduğumuz müddetçe hiçbir sorun yoktur. İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir.

Salgın döneminde bizden talepte bulunan ülkelere tıbbı yardım gönderdik. Bizden talepte bulunan 162 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sundu. Afrika halklarının yanında yer aldık. Tabii afetlerden ve savaşlardan etkilenen insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Bununla kalmıyor aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın içinde samimiyetle çaba harcıyoruz.

Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasının Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısına çare olacağına inanıyoruz

Salgınla başlayan enerji ve emtia fiyatlarındaki artış ile tırmanan küresel enflasyon tırmanmaya başladı. Avrupa'nın bir çok ülkesinde enerji kesintileri ciddi sorun haline gelmeye başladı.

Tüm dünyada enflasyon ve işsizlik rakamları son yılların zirvesinde. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları da bekleneni veremedi. Hayat pahalılığına sebep olan ekonomik sıkıntılardan hep birlikte etkileniyoruz. Bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir.

Ülkelerimizin karşılıklı tanıdığı menşee ispat belgeleri düzenlenerek sistem kapsamında ticaretin başlaması da önemlidir. Alınan kararların sistemin uygulamasını kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Sisteme dahil olan ülkelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz. İslam ülkelerindeki tasarrufların helal yatırım ürünü olan bu fona aktarılmasının teşvik edilmesinde fayda görüyoruz.

Bugün İslam karşıtlığı batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en sık başvurduğu araçlarından biridir. Lafa gelince demokrasi ve özgürlük konusunda mangalda kül bırakmayanlar Müslümanların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekilmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örneğidir. İnsanların dinlerini yaşamasına mani olmak zorbalıkla inançlara müdahale etmek orta çağın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir.

Yunanistan'daki müslüman Türk azınlığına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...