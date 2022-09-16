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Aktüel Başkan Erdoğan: İş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız
Aktüel

Başkan Erdoğan: İş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 22:06:00 - 2022-09-16 22:07:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında zirvede liderlerle yaptığı görüşmelerin görüntülerini içeren video da yer aldı.

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