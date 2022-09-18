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Aktüel Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Yaralılar var
Aktüel

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Yaralılar var

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:13:00 - 2022-09-18 12:16:15
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Yaralılar var

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Alibeyce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. G.V. idaresindeki 35 ZE 513 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki refüje girip takla attı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile isimleri belirlenemeyen 3 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası araçta bulunan eşyaların etrafa saçılması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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