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Başkan Ensari, yardıma muhtaç aileleri ziyaret edip gıda yardımında bulunuyor

Van`ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberinde AK Parti Ilçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:11:02 -
Başkan Ensari, yardıma muhtaç aileleri ziyaret edip gıda yardımında bulunuyor

Van`ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberinde AK Parti Ilçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.


Çaldıran Belediyesi bu yıl yardıma muhtaç 2 bin aileye Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan öncesi belediye ekipleri merkez ve kırsalda yüzü aşkın yerleşim yerinde yaptıkları incelemeler sonucu 2 bin aile tespit edildi. Tespit edilen ailerelere ulaşılarak evlerinde Ramazan kolileri teslim edildi. Yapılan dağıtımları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Belediyemiz kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yüzü aşkın yerleşim yerinde tespit ettiği yardıma muhtaç 2 bini aşkın ailemize ulaşmaya çalışıyoruz. Merkez ve kırsal mahahllelerde yapılan Ramazan koli dağıtımlarına eşlik ederek sorun ve taleplerini dinliyorum. Amacımız hak sahiplerine yerinde ve zamanında yardımların ulaşmasını sağlamaktır. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde kaymakamlığımız ile birlikte 600 ailemizde her gün sıcak yemek ikramımız da oluyor. Bizler her zaman yardıma muhtaç ailelerimizin yanında yer aldık almayada devam edeceğiz” dedi.

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