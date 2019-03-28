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Başkan Demirağ’dan Foça Belediyespor’a teşekkür

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek plaket takdim ederken, toplantıda ‘Foça Belediyespor 1987-2019; Onurlu 32 Yıl’’ isimli kitap ve 32.

28 Mart 2019 Perşembe 11:23
Başkan Demirağ’dan Foça Belediyespor’a teşekkür

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek plaket takdim ederken, toplantıda ‘Foça Belediyespor 1987-2019; Onurlu 32 Yıl’’ isimli kitap ve 32. Yıl Anı Pulu’nun tanıtımı da yapıldı.


Denizkent Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda Foça Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini devreden Başkan Gökhan Demirağ, "Şanlı bir tarihe sahip Spor Kulübümüz, 15 yıl boyunca önemli başarılar elde etti. Bizden sonra gelecek olan yöneticilerin de, kulübümüzü en iyi yerlere taşıyacağından hiç şüphem yok. Başarıda başta Yönetim Kurulu arkadaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece futbolda değil, voleybol, taekwondo, basketbol, boccia ve briçte de başarılar kazandık. Yelken sporuna destek verdik. İlçemize yeni spor tesisleri kazandırdık. Yeni Foça, Bağarası, Yeni Bağarası ve Gerenköy’deki spor kulüplerimizin yanında olduk. Bu konuda bize verdiği destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ederim. ’Onurlu 32 Yıl’ kitabı ve 32. Yıl Anı Pulu ile çok değerli bir anı bırakıyoruz" dedi.


Başkan Gökhan Demirağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Birtan İskit, Esen Çeşmeci, Faik Erdik, Serdar Necdet Tunçbay, Kadri Mutlu, Fatih Gürbüz, Mehmet Bildiri, Kemal Çiftci ve 15 Temmuz 2018 tarihinde vefat eden emektar Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Güler’in oğlu Yunus Güler’e teşekkür plaketlerini takdim etti.


Birtan İskit, Foça Belediyespor Kulübü Başkanlığına getirildi


Foça Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, 2. Başkan Birtan İskit’i oybirliği ile Foça Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine getirdi.


Toplantıda ayrıca ’Foça Belediyespor 1987-2019; Onurlu 32 Yıl’ isimli kitap tanıtıldı. 1940’lı yıllardan günümüze dek Foça’nın spor tarihine ışık tutan kitap, Foçaspor’un ilk yılları, 1987 yılında ‘Foça Gençlik Spor Kulübü’ adıyla yeniden kuruluşu, 2006 yılında Başkan Gökhan Demirağ tarafından Foça Belediyesi çatısına katılması ve günümüze kadar gelişen süreçte yaşananları anlatıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:23
  1. kitap

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