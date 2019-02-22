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Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de seçimler huzur içerisinde geçiyor”

Kırıkkale’de 31 Mart yerel seçimler kapsamında AK Parti olarak tüm teşkilatıyla birlikte çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale’de seçimin güzel ve huzurlu geçtiğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:59
Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de seçimler huzur içerisinde geçiyor”

Kırıkkale’de 31 Mart yerel seçimler kapsamında AK Parti olarak tüm teşkilatıyla birlikte çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale’de seçimin güzel ve huzurlu geçtiğini söyledi.


Bu dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine de bayrak, afiş vs. çevre kirliliği oluşturmayacağını ifade eden Başkan Dağdelen, "Kırıkkale’de seçimin güzel ve huzurlu geçiyor. Şehrimizi, esnaflarımızı rahatsız etmeyecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İyi bir çalışma ortamı var, gayretliyiz” dedi.


Türkiye’deki en büyük oy miktarlarından bir tanesini almayı hedefleyen Dağdelen, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


“Allah izin verirse inanıyoruz ki; Kırıkkale’deki en önemli oy oranlarından birisini alacağız inşallah 31 Mart günü. 11 tane belediyemiz var. 1 tane merkez 8’i ilçe ve 2 tane belde hepsini alabilecek güce ve kudrete sahibiz. Allah nasip ederse 11 tane belediyeyi almak ve olabildiğince en yüksek Türkiye’deki büyük oy miktarlarından bir tanesini alarak 31 Mart Kırıkkale’de başarıyla tamamlama gibi hedefimiz var, gayretimiz var.”



“Sandık esaslı çalışmaya gayret ediyoruz”


“Sandık esaslı çalışmaya gayret ediyoruz” diyen Dağdelen, “Tüm mahallelerde kapısını çalmadığımız ev yok. Klasik bir tabir ama elini sıkmadığımız bir vatandaşımız yok. Her biriyle bir görüşme ortamı oluşturuyoruz, çalışıyoruz. Sandık esaslı çalışmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu sandık esaslı çalışmada sandıkta oy kullanacak hemşehrilerimiz ile birlikte bire bir görüşme yapıyoruz. Problemlerini dinliyoruz, sıkıntıları varsa diliyoruz. Ola ki bir kırgınlıkları varsa bu kırgınlıkları almak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşkilat olarak yoğun bir çalışmamız var. Burada kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla her kadememiz ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Öyle ki bir anda bir mahalleye 150-200 kişi teşkilatımızın mensuplarıyla birlikte girdiğimiz vakit herkesle rahat görüşme ortamları oluyor. Problem olan yerlerde ola ki göremediğimiz yerler de hemşehrilerimizin yanına gidiyoruz. Evlerine gidiyoruz, problem varsa çözüm noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel bir saha çalışması oluyor. Biz sabahları ekiplerle birlikte grup, grup toplanıyoruz sahaya çıkmadan önce çay simit sohbeti yapıyoruz. Hem sahada arkadaşlarımızın duyduklarını, gördüklerini sıkıntı olacak durumları bize ileterek burada lokal anlamında toplantılarda yapıyoruz. O toplantılarda almış olduğumuz verilerle birlikte de biz gerekli çalışmaları ona göre şekillendiriyoruz ve sahaya tekrardan çıkıyoruz. Bizim sabah yapmış olduğumuz toplantılardan bir tanesi de bu. Her sabah ekiplerimizle bir araya geliyoruz, görüşüyoruz, planlamamızı yapıyor ve sahaya çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:59
  1. doğa

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