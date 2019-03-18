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Başkan Çelik’ten imarda son durum açıklaması

Nurlupınar Mahallesinde vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, ilçe halkının beklediği imar planlamasıyla ilgili bilgi verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:11
Başkan Çelik’ten imarda son durum açıklaması

Nurlupınar Mahallesinde vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, ilçe halkının beklediği imar planlamasıyla ilgili bilgi verdi.


Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu Nurlupınar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle halkının yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Çelik, ilçe halkının merakla beklediği imar konusunda açıklamalar yaptı. Şehzadeler Belediyesinin ilçeye ve mahalleye yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Konuşmalar önemli değil, önemli olan vicdandır. Bir insanın vicdanı rahat ise orada problem yoktur. Ben bir ilçe belediye başkanı olarak bu mahalleler ile ilgili olarak yapılabilecekleri yaptım, yapmak için çaba ve gayret sarf ettiğim noktasında vicdanen müsterihim” diye konuştu.


İmar planlarını yapma yetkisinin büyükşehir belediyesinde olması nedeniyle ‘konu bizi ilgilendirmez’ deyip kenara çekilmediklerini ifade eden Başkan Çelik, 5 yıl boyunca büyükşehir belediyesi ile görüştüklerini, konunun çözümü noktasında yardımcı olduklarını anlattı.İmar ile ilgili yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz 2014 yılı öncesi burada bir imar planı yapıldı ancak vatandaşlar bunu istemedi ve iptal oldu. O gün istenmeme gerekçeleri; Devlet Demir Yollarının hatlarından ve Devlet Su İşlerinin kanallarından kaynaklanıyordu. Bu dönemde biz bunları aştık. Milletvekillerimiz ile görüştük, onların da destekleri ile buradan geçen hızlı tren hattı çevre yoluna çıkarıldı. Diğer tarifeli seferlerin yapıldığı hatlar da çıkartılıyor. DSİ kanallarının da çevre yoluna çıkarılması için olumlu görüş alınması gerekiyordu uzun uğraşlar sonucunda bunu da aldık”


İmar için son olarak tarım görüşlerinin beklendiğini kaydeden Başkan Çelik, “Manisa Büyükşehir Belediyesi 1/ 5000’lik planların ihalesini yaptı. Bu süreçte Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyeleri olarak bizler de iş daha hızlı yürüsün diye 1/1000’lik planların yapılması yetkisini de büyükşehire devrettik.Onaylama yetkisi bizde. Büyükşehir belediyesi de ihalesini yaptı, yüklenici firma çalışmalarına başladı ve devam ediyor çalışmalar.Büyükşehir Belediye başkanımızın ifadesine göre; 1 yıl içerinde planlama çalışmalarının tamamı bitirilmiş olacak. İmar planı yapma işi üzüm bandırmaya benzemez. Öyle 3 ayda 5 ayda olabilecek bir iş değil” dedi.


Başkan Çelik, yeni dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hükümetten, Şehzadeler Belediyesinin de büyükşehir belediyesinden daha fazla destek alacağını, vatandaşlara hizmetlerin daha fazla ve hızlı ulaşacağını söyledi.


Daha sonra vatandaşlara hitap eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise Cumhur İttifakı’nın başarısı için ittifakın 7 milletvekilinin saha çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Biz, Ömer Faruk Çelik’e kefiliz. Buradan vereceğiniz güçlü destek ta Pensilvanya’dan duyulsun ki Kandil’den duyulsun ki heveslerinden vazgeçsinler. 31 Mart devletin, milletin bekası seçimidir. Bunu neden bu kadar önemsiyorsunuz diyenler işin ciddiyetini hafifletme gayretindeler. Bunlara itibar etmeyin. Biz Cumhur İttifakı’nın 7 milletvekili, yetmedi 3 Manisalı bakan arkadaşımız, adaylarımızın arkasındayız. Vatandaşlarımıza daha iyi daha hızlı daha kaliteli hizmet, yatırım, istikrar vaat ediyoruz. Öbür taraf ne vaat ediyor, istikrarsızlığı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:11
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