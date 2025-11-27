Başkan Aşgın, Öğretmenlerle Buluştu

Çorum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emektar öğretmenler, okul yöneticileri ve belediye bünyesinde görev yapan öğretmen ve eğitmenler için özel bir program düzenledi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Hitit Salonu’ndaki etkinlik; Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

BAŞKAN AŞGIN: “BU KUTSAL MESLEĞİN HİZMETKÂRIYIZ”

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak bu kıymetli mesleğin bir parçası olan ve işlerine gönülden bağlı tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Öğretmenliği “kutsal ve aziz bir meslek” olarak nitelendiren Başkan Aşgın, Hz. Peygamber’in “Bilenlerin bilmeyenlere ilim öğretmesi sadakadır. Sadakanın en eftali ise bir Müslümanın ilim öğrenmesi ve öğrendiğini başkalarına öğretmesidir.” hadisine dikkat çekerek, öğretmenliğin toplumların geleceğini inşa eden en değerli görevlerden biri olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bugüne kadar daima okullarımızın ve öğretmenlerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Eğitim alanında en güzel hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

Konuşmasında şehit öğretmenleri de anan Aşgın, “Görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.” diyerek sözlerini noktaladı.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAĞLAR: “İNSAN YETİŞTİRMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ”

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise ev sahipliği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Öğretmenlik mesleğinin yalnızca bir yıl dönümünün değil, aynı zamanda insan yetiştirme sorumluluğunu omuzlayan büyük bir topluluğun emek ve gönül bağının kutlandığını ifade eden Çağlar, tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.

VALİ ALİ ÇALGAN: “EĞİTİM CAMİASININ YANINDAYIZ”

Çorum Valisi Ali Çalgan, bu özel günde eğitimcilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek emekleri için tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Eğitim çalışmalarının kurumlar arası iş birliğiyle çok yönlü şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Çalgan, Çorum’da bu iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin Çorum Belediyesi tarafından sergilendiğini söyleyerek, eğitime verdiği sürekli ve samimi destek için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a özel olarak teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program müzik dinletisi ve yemek ikramıyla devam etti.