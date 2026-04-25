Başkan Altay: Bu yıl çiftçimize 31.420 meyve fidanı desteğinde bulunduk

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımın başkenti Konya’da çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe destekli meyve fidanı desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleme programı kapsamında 31 ilçeden daha önce başvuruları alınan üreticilere yüzde 50 hibeli 31 bin 420 adet meyve fidanı dağıtımı yaptı.

“AZ SU KULLANAN BİTKİLERİ TERCİH EDEREK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlenen meyve fidanı dağıtım programında çiftçilerle ve üreticilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın başkenti Konya’da tarımla uğraşan vatandaşları her manada desteklediklerini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirinin artırılması ile ilgili olarak bugüne kadar önemli desteklerde bulunduk. Fidan, fide, tohum desteği, makine, ekipman desteği, eğitim desteklerimizle birlikte Konya'da tarımın gelişmesini arzu ediyoruz. Bir taraftan da özellikle az su kullanan bitkileri tercih ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu yıl çiftçilere badem, ceviz, erik, ayva, kestane, sumak, Antep fıstığı ve cennet hurması fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “Bu yıl toplam 31 bin 420 meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturmuş olduk. Bugün de merkez mahallelerimizde bulunan çiftçilerimiz için erik ve badem fidanlarını dağıtmış olacağız. Fidanlarımızı saksılı bir şekilde veriyoruz. Amaç burada vatandaşımızın daha az emek sarf ederek daha çok gelir elde etmesi ve daha az su kullanılması. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay, ayrıca bu yıl Konyalı üreticilere 265.000 kilogram Macar fiği, mercimek, aspir, nohut tohumu desteğinde bulunduklarını belirterek, “Bu yıl elhamdülillah, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yağışlar çok iyi. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

ÇİFTÇİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Desteklemeden yararlanan çiftçiler de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, tarıma olan katkılarından dolayı Başkan Altay’a teşekkür ettiler.