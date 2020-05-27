  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bayram sonu gelenek haline getirdiği esnaf ziyaretlerini bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirerek esnafların ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:36:47 -
Başkan Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bayram sonu gelenek haline getirdiği esnaf ziyaretlerini bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirerek esnafların ve vatandaşların bayramını tebrik etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde esnafları ziyaret etti. Mevlana Caddesi’ndeki esnafları sosyal mesafeye uygun olarak ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Başkan Altay, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Altay, “Her bayram sonu gelenek haline getirdiğimiz esnaf ve hemşehri ziyaretlerimizi dar alanda da olsa kontrollü sosyal hayat kurallarımıza uyarak yaptık. İnşallah bir sonraki bayramda ve ertesinde daha yakın oluruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı