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Aktüel Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiler! Ana Kucağı’ndan Başkanlık koltuğuna
Aktüel

Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiler! Ana Kucağı’ndan Başkanlık koltuğuna

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde eğitim gören minikler, sadece 4 saatlik drama eğitimiyle muhteşem bir 23 Nisan kutlama filmine imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:12:00 -
Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiler! Ana Kucağı’ndan Başkanlık koltuğuna

HASAN ÖZAN  BURSA

Belediye başkanından, güvenlik görevlisine kadar farklı birimlerdeki çalışanları canlandıran minikler, performanslarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan tam not aldı. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri, eğitimde önemli bir marka haline geldi. Rol aldıkları ilk filmde geleceğin belediye çalışanları rolünü başarıyla oynayan minikler, tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Filmin ilk gösterimini çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, minik film yıldızlarını tebrik etti. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aktaş, “Tüm çocuklarımızın Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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