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Başkan Aktan’dan TFF Başkanı Özdemir’e ziyaret

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
Başkan Aktan’dan TFF Başkanı Özdemir’e ziyaret

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de yer aldı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisa Futbol Kulübü’nün formasını takdim etti. Başkan Aktan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’ya kazandırdığı spor tesisleriyle ilgili hazırladıkları kitapçığı da takdim ederek, tesisler, kulübün hedefleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa’ya kazandırmak istedikleri yeni stadyum projesi hakkında da TFF Başkanı Nihat Özdemir’i bilgilendiren Başkan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir’e, şahsıma ve kulübümüze gösterdiği sıcak yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise, “Manisa Futbol Kulübü Başkanı Sayın Mevlüt Aktan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Spor tesisleriyle ilgili olarak hazırlanan kitapçığı dikkatle inceledim. Manisa’ya gerçekten çok modern spor tesisleri kazandırılmış. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri ve hayata geçirmek istediği projeler beni de heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte Manisa FK adıyla Türk futboluna hizmet verecek olan Manisa Futbol Kulübü’ne başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
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