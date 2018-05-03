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Başkan açıkladı: Süper Lig'e çıkarsak parayı alıp geri düşeceğiz

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 12 yıllık bir master planları olduğunu belirterek, "Süper Lig'e çıkmayacağız. Çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz" dedi. Geçen sezon Almanya'nın Freiburg takımına sattıkları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olmak üzere olduğunu belirten Özkan, bu transferden de para kazanacaklarını söyledi

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:18
Başkan açıkladı: Süper Lig'e çıkarsak parayı alıp geri düşeceğiz

 PTT 1. Lig’de play-oof’un bir basamak altında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan ilginç açıklamalar geldi. Bu sezon Süper Lig’e çıkmanın kendileri için erken olacağını belirten Özkan, 12 yıllık bir master plan hazırladıklarını söyledi.

Sporx’in haberine göre, Süper Lig’e çıkmayacaklarını vurgulayan Özkan, “Yabancı oyuncu oynatmamaya devam edeceğiz. 2020’li yıllarda Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz” dedi.

20-30 MİLYON ARASI BONSERVİS

Çağlar Söyüncü’nün transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan şu bilgileri verdi: “Geçen sezon başında  Freiburg’a sattığımız Çağlar, Arsenal’e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar’ın datalarını istiyor. Hazırladık. Erce, Berke ve Barış Alıcı’yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’i Türk ve Avrupa futboluna kazandırdık. Yeni hedefler var. Freiburg maçı için Almanya’ya, pazar günü de İngiltere’ye Chelsea maçını takip etmeye gideceğim. Her ikisine de futbolcu satmaya gidiyorum.”

Arsenal’in Çağlar’ın bonservisi için Alman Kulübü’ne 20 – 30 milyon Euro civarında bonservis ödemesi bekleniyor…

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:18
  1. Altınordu
  2. süper liğ
  3. Çağlar Söyüncü transfer

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