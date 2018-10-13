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Başkan açıkladı! 'Adem Ljajic'i sattık'

Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajc'i Beşiktaş'a kiralık olarak değil, satılık olarak gönderdiklerini açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:51
Başkan açıkladı! 'Adem Ljajic'i sattık'

Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.

Sezon sonunda zorunlu alacak

Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı. İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı:

"Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar."

Opsiyonu 6.5 milyon euroydu

Beşiktaş cephesinden de bu anlaşma doğrulandı. Siyah-Beyazlı yönetim, satışın belli şartlara bağlı olduğunu açıkladı. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için, oyuncunun belli bir süre kulüpte oynama şartı olduğunu bildirdiler. Sakatlığı dışında forma şansı bulan Ljajic'in bu şartları sezon sonuna kadar yerine getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Kalma olasılığı çok yüksek" yorumu yaptılar. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 6.5 milyon euroydu.

(Akşam)

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:51
  1. Beşiktaş
  2. Adem Ljajic
  3. açıklama

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