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Başkan Acar, esnaflarla buluştu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmaları kapsamında bir grup esnafla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Başkan Acar, esnaflarla buluştu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmaları kapsamında bir grup esnafla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Serkan Acar, kahvaltıya katılan esnafların kendisine yönelttiği TOKİ ve çeşitli projeler hakkında bilgilendirme yaptı.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, esnaflarla bir araya geldi. Acar, burada projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aliağa’da yaşanan konut sorununa ilişkin olarak TOKİ’nin gerçekleştireceği beş bin konuttan bahseden Aliağa Başkan Serkan Acar, TOKİ’den beş bin konut talep ettiklerini ve ilk etapta 600 konutun inşa edileceğini söyledi. Başkan Serkan Acar, “TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinden beş bin konut talebinde bulunduk. TOKİ bu talebimize karşılık verdi ve ilk etapta 600 konuttan oluşacak bir projenin startını verdi. TOKİ konutları için talepler toplanmaya başlandı. İlk üç günde dört bin başvuru yapıldı. 600 konutluk ilk etabın tamamlanmasının hemen ardından ikinci etap çalışmalarına başlanacak. Konut sayısı beş yıllık süreçte beş bine çıkacak” dedi.


Aliağa’nın en önemli sorunlarından bir olan otopark konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Serkan Acar, "Geçen dönemden beyan ettiğimiz bir meydan projemiz vardı. Meydanı büyüterek altına yer altı otoparkı yapma gibi bir projemiz var. Otoparkın ihale sürecine kadar geldik. Önümüzdeki dönem otopark projemizi de hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra şehri yayarak merkez trafiğini rahatlatmak da planlarımız arasında yer alıyor. Aliağa’nın farklı bölgelerinde ve mahallelerinde yeni cazibe merkezileri oluşturarak trafik sorununu bir nebze daha çözeceğiz" şeklinde konuştu.



"Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hızlı bir şekilde temel atma gibi bir isteği var"


Beş yıllık süreçte tüm engellemelere rağmen Aliağa’ya hizmet için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:


“Aliağa genelinde bugüne kadar mart ayı dahil 228 bin ton asfalt serdik. Kendi uhdemizde olmayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi gibi ana arterlerde tüm engellemelere rağmen asfaltlama ve düzenleme çalışması yaptık. Önümüzdeki süreçte Aliağamıza iki yeni hastane birden kazandırılacak. Biri Yeni Mahalle’ye yapılacak olan 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü devlet hastanesi. Diğeri ise Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi ile işbirliğinde yapılacak olan 250 yataklı meslek hastalıkları hastanesi. Yaptığımız protokol çerçevesinde yaklaşık bin dönümlük arsa tahsisinde bulunduk. Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve Zonguldak’tan sonra dördüncü meslek hastanesi olacak olan hastanede mikrocerrahi, yanık ünitesi ile birçok hastalığın teşhisini yapacak Türkiye’nin en önemli tanı merkezi yer alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hızlı bir şekilde temel atma gibi bir isteği var. Temeli atıp yıl sonuna doğru hizmete açılması hedefleniyor."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:36
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