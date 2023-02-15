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Aktüel Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu
Aktüel

Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu

Basın İlan Kurumu öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına büyük destek veren gazeteler şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon TL katkı sağladı. Kurum çalışanlarının depremzedelere desteği 2 milyon TL’yi aştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:00:00 -
Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremler sonrasında tüm Türkiye yaraların sarılması için seferber oldu. Depremde büyük kayıplar veren basın camiası da ‘yüzyılın en kötü doğal afeti’ olarak adlandırılan felakette maddi ve manevi her türlü katkıyı verebilmek için büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Basın İlan Kurumu koordinasyonuyla gerçekleştirilen yardım kampanyasına ülke genelinde şimdiye kadar 442 gazete kuruluşu destek verirken toplanan miktar 4 milyon TL’ye ulaştı.

Gazeteler, resmi ilan gelirlerini bağışladı

Türkiye’nin gazetelerini tek vücut haline getiren yardım kampanyası, Artvin’deki gazetecilerin harekete geçmesiyle başladı. Artvin’deki 9 gazetenin bir aylık resmi ilan gelirlerinin yüzde 10’unu afetzedelere bağışladıklarını açıklamasının ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç önderliğinde bağış kampanyası başlatıldı. Kurumun Şube Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen kampanyaya ülke genelindeki basın kuruluşlarının desteği çığ gibi büyüdü.

Basın kuruluşları, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımladıkları resmi ilanlardan elde ettikleri gelirlerin belirli bir oranını ya da tamamını bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Şu ana kadar 442 gazete bağış kampanyasına katılırken toplanan miktar yaklaşık 4 milyon TL oldu. Bazı gazeteler önümüzdeki aylara ilişkin resmi ilan gelirlerinin bir kısmını da bağışlamayı taahhüt ederek depremden zarar görenlere desteklerini sürdüreceklerini beyan etti. Kampanyanın, daha fazla katılımla önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

BİK personeli de kampanyaya katıldı

Basın İlan Kurumu personeli de yaşanan afete duyarsız kalmayarak AFAD’a bağışlanmak üzere 1,6 milyon TL topladı. Depremin yaşandığı illerdeki şube müdürlüklerinde görev yapan mesai arkadaşlarını unutmayan Basın İlan Kurumu çalışanları, afetten etkilenen personel için de ayrıca topladıkları yardım bedeli 500 bin TL’ye ulaştı.

Tüm varlığımızla ülkemizin ve basınımızın hizmetindeyiz

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, büyük deprem sonrasında tüm ülke genelinde olduğu gibi basın camiası olarak kenetlendiklerini, yaraların sarılması için Kurum olarak ellerinden gelen tüm katkıyı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Erkılınç, “Deprem bölgesinde bulunan 129 yerel gazeteye, 8 milyon TL tutarında erken ödeme yaptık. Türkiye’nin gazeteleri #BirlikteÇokGüçlüyüz sözü etrafında birleşerek yaraların sarılması için gelirlerinin bir kısmını bağışlayarak elini taşın altına koydu. Önümüzdeki günlerde bu desteğin daha da artacağına inanıyorum. Gazetelerimizin, yurdun dört bir yanına dalga dalga yayılan depremzedelere destek kampanyası, yıllar boyu unutulmayacak. Bu zor günlerin geride kalması adına yapılan tüm çalışmalarda üzerimize düşen görevi yapacağız. Deprem bölgesindeki gazetelerimize yönelik önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Genel Kurulumuzda önemli kararlar almayı ve ikinci bir destek paketi açıklamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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