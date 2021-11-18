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Kültür - Sanat Basılan ilk Osmanlı atlası rekor fiyata satıldı
Kültür - Sanat

Basılan ilk Osmanlı atlası rekor fiyata satıldı

İngiltere'de tarihi bir evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası, açık artırma yöntemiyle rekor bir fiyata satıldı. Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:01:00 - 2021-11-18 12:05:55
Basılan ilk Osmanlı atlası rekor fiyata satıldı

Şimdiye kadar yalnızca 50 nüshası kalan Osmanlı atlası, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde tarihi evin çatı katında bulundu. 300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan atlas, açık artırmayla 86 bin 250 sterline satıldı.

Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının, "İslam dünyasında basılan ilk atlas" olduğunu belirtti. Son derece nadir olan bu atlas, İngiltere'deki bir alıcıya tahmin edilenin 4 katından fazla bir meblağa satıldı.

Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

''Büyüleyici bir obje''

Dreweatts Müzayede Evi'nden uzman Denise Kelly, atlasla ilgi yaptığı değerlendirmede, "Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje." ifadesini kullandı.

Atlasın, İngiltere'ye, Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

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