Başıboş köpekler dehşet saçıyor! Aynı mahallede ikinci saldırı

Ankara Doğantepe Mahallesi'nde önceki gün 10 yaşındaki Ramazan Aslan'a saldıran sokak köpekleri bu defa da 7 yaşındaki Emine Topbaş'a saldırdı. Kalça ve karın kısmı ile bacağından yaralanan Topbaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Emine Topbaş, "Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum." diye konuştu.

'6-7 tane köpek vardı'

Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, "Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var." dedi.

'Psikolojisi bozuldu'

Emine Topbaşı'nın babası Osman Topbaşı ise, "2 gün önce burada bir çocuğu köpekler ısırdı. 2 gün sonra bizim başımıza geliyor. İnsan kendi başına gelmeyince hiçbir şey anlamıyor. Daha önce burada köpeklerin toplandığını görmedik. Belediyenin bir an önce bu işe el atması lazım. Sokaklarda tim tim köpek geziyor, 8-10 tane köpek geziyor. 30 yaşındayım, ben korkuyorum giderken köpek saldıracak diye. Bu 7 yaşındaki çocuk ne yapacak? Çocuğumda çok şükür fazla zarar yok; ama psikolojisi bozuldu çocuğun. Okuluna gidemeyecek 15-20 gün." ifadelerini kullandı.

Emine Topbaş