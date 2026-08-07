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Yerel Başıboş eşek mahallenin başına bela oldu
Yerel

Başıboş eşek mahallenin başına bela oldu

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Başıboş eşek mahallenin başına bela oldu

Eskişehir'deki kırsal bir mahallede dolaşan başıboş eşek vatandaşların başına bela oldu.

İddiaya göre, Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Kuzören Mahallesi'nde başıboş bir eşek bulunuyor. Eşeğin çuvallarını yırttığını iddia eden bir çevre sakini, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın paylaşımında, "Sahipsiz eşek vardır. Bir aydır milletin arpasını buğdayını dağıtıyor, benim çuvalları yırtmış. Eşeği kaybolanlara duyurulur" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının ise bu paylaşımın altına, "Eşeği sucuk yap" şeklinde komik yorumlar yazdıkları görüldü. Halen bölgede başıboş halde dolaştığı belirtilen hayvanın gerçekten sahipsiz olup olmadığı bilinmiyor.

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