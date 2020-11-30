  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başhekimden sahilde yürüyüş yapanlara tepki: "İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum"
Aktüel

Başhekimden sahilde yürüyüş yapanlara tepki: "İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:06:51 -
Başhekimden sahilde yürüyüş yapanlara tepki: "İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum"

TRABZON (AA) - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, kentte hafta sonu sahilde yürüyüş yapan insanlara ilişkin, "İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum." dedi.

Prof. Dr. Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların hastalıkla ilgili daha duyarlı olmasına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığını belirtti.

Hafta sonu sahilde yaşanan kalabalığa dikkati çektiği paylaşımında, ailesini ve sevdiklerini düşünen herkesin zorunlu olmadıkça evinden çıkmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Türedi, "Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün. İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Türedi, servislerin ve yoğun bakımların doluluğuna işaret ederek, "Ne umuyorsunuz, mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın
Gündem

Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'ya saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili flaş bir çağrıda ..
Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay
Dünya

Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay

Pakistan'a ait OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin Boğazdan geçtiği sırada Türk bayrağının göndere çekilmesi dik..
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay