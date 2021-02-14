Başarıya doymuyor, süratle büyümeye devam ediyoruz! Türkiye imrendiriyor

Buğra Kardan

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 2020’nin yüzde 2.5 büyümeyle tamamlanabileceğini açıklaması olumlu yankı uyandırıyor. Ağbal’ın 2021’in birinci çeyreğine yüzde 4-5 büyümeyle başlanabileceğini belirtmesi de ilerisi için umutları arttırıyor.

Çin'i geçeviliriz

Ekonomistler tarafından Ağbal’ın yüzde 2.5’lik büyüme tahmininin şaşkınlıkla karşılandığı belirtiliyor. “2020 dördüncü çeyrek rakamı yüzde 7-8’i bulduğu takdirde yüzde 2.5 büyürüz ve Çin’i dahi geride bırakıp bir numaraya otururuz” deniliyor. Pandemi döneminden kuvvetlenerek çıkan Türkiye’nin V şeklinde toparlanıp tüm dünyanın takdirini topladığını vurgulanarak, şu ifadeler kullanılıyor: “Öyle görünüyor ki ülkemiz, 2021’de güçlü büyüyecek. 2018’de başlayan üç çeyreklik daralmanın ardından üç çeyreklik büyüme ve devamında Covid-19’dan ötürü tek çeyreklik küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Akabinde 3 çeyreklik büyüme daha yakalayacak. Kuşkusuz, ilk çeyrekte elde edilecek yüzde 4-5’lik büyüme ikinci çeyrekte de iyi haberler almamıza imkân tanıyacak. Zira 2020’nin aynı döneminde yaşanan yüzde 9.9 daralma bu seneki büyümeye önemli katkı sunacak.”

Aşı haberleri belirleyici

Ayrıca ikinci çeyrekte büyümede aşılamanın da rol oynayacağına dikkat çekilerek, şunlar kaydediliyor: “2020’nin ilk 5-6 ayında karantina ve korku vardı, aşı da yoktu. Bu sene ise korkunun bir miktar önüne geçildi, aşılama başladı. Her şey yolunda gidiyor. Aşılama süratlendiği takdirde ekonomik aktivite artacaktır. Aşılamaya devam edilmesi, pandemi tehdidinin önüne geçilmesi halinde üretim ve ihracat kanatlanacaktır. Büyüme başarılarına yenileri eklenecektir. 2021’in ikinci yarısı ise aşılamanın ilerlemesiyle daha iyi geçecektir. Hükümetin vaktinde aldığı önlemler, hayata geçirdiği reformlar meyvelerini verecektir.”