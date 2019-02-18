0553 313 94 23

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, tekvandomüsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:34
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, tekvandomüsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.


Çiçek, Kilosunda liseler arası il birincisi olan Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kuzu, kilolarında il ikincisi olan Ashaboğlu Ortaokulu öğrencileri Mete Atış, Eyüp Can Kurdoğlu ve kilosunda il üçüncüsü olan Feyza İleri’yi, tekvando hocası Efraim Kavgacı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tanrıver ile birlikte makamında kabul ederek, tebrik etti ve ödüllendirdi.


Kaymakam Hasan Çiçek ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İl’de elde etmiş olduğunuz bu başarılar oldukça memnuniyet verici. Ders yoğunluğunuza rağmen bu başarıyı elde etmeniz takdire şayandır. Azimli, disiplinli ve planlı çalışmalarınız sürdüğü müddetçe ülke genelinde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Spora vermiş olduğumuz desteklerin meyvesini aldığımız için de ayrıca memnunum. Başta büyük başarı gösteren siz öğrencilerimiz olmak üzere, bu başarıda büyük emeği ve katkısı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul idarecilerini, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzü, taekwondo hocası Efraim Kavgacı’yı, spora desteklerini esirgemeyen Emet Bor İşletme Müdürlüğünü, spor müsabakalarına hazırlanma ortamını en iyi şekilde sağlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’ı tebrik ediyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da kadın cinayeti
    1. Ankara’da kadın cinayeti
    2. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    3. Altın fiyatları
    4. Bu etkenler migreni tetikliyor
    5. Sporcuların gösterisine ilgi
    6. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    7. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    8. Çiftçisini destekleyen belediye
    9. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    10. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    12. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    13. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    14. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    15. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    16. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    17. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    18. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    19. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    20. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"