Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, tekvandomüsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Çiçek, Kilosunda liseler arası il birincisi olan Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kuzu, kilolarında il ikincisi olan Ashaboğlu Ortaokulu öğrencileri Mete Atış, Eyüp Can Kurdoğlu ve kilosunda il üçüncüsü olan Feyza İleri’yi, tekvando hocası Efraim Kavgacı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tanrıver ile birlikte makamında kabul ederek, tebrik etti ve ödüllendirdi.

Kaymakam Hasan Çiçek ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İl’de elde etmiş olduğunuz bu başarılar oldukça memnuniyet verici. Ders yoğunluğunuza rağmen bu başarıyı elde etmeniz takdire şayandır. Azimli, disiplinli ve planlı çalışmalarınız sürdüğü müddetçe ülke genelinde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Spora vermiş olduğumuz desteklerin meyvesini aldığımız için de ayrıca memnunum. Başta büyük başarı gösteren siz öğrencilerimiz olmak üzere, bu başarıda büyük emeği ve katkısı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul idarecilerini, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzü, taekwondo hocası Efraim Kavgacı’yı, spora desteklerini esirgemeyen Emet Bor İşletme Müdürlüğünü, spor müsabakalarına hazırlanma ortamını en iyi şekilde sağlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’ı tebrik ediyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.