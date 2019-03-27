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Başarılı sporcular Anadolu Yıldızlar Lig’ine uğurlandı

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bocce kafilesi, Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:22
Başarılı sporcular Anadolu Yıldızlar Lig’ine uğurlandı

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bocce kafilesi, Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.


Bocce kafilesi, Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Bilecik’i temsil edecekler. Yolculuk öncesi sporcuları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurluyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:22
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