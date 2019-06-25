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Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili

- Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek MXGP, MX2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ilk sırada yer alacak sporculara, Bodrum'da 9 gün tatil hediye edilecek

25 Haziran 2019 Salı 12:54
Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili


ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirecek sporcular, 9 günlük Bodrum tatili kazanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek MXGP, MX2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na fabrika takımlarının ünlü sporcularının yanı sıra, yüzlerce yabancı yarışçı katılacak.

Dört farklı kategoride yapılacak yarışlarda ilk sırayı alacak sporculara, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Rebis Bodrum Luxury Hotel'de 9 günlük tatil hediye edileceği aktarıldı.

Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan ve toplam 180 ülkede yayınlanan MXGP, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla, Afyon Spor ve Motosiklet Festivali ile birlikte 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:54
  1. Afyon
  2. Bodrum
  3. Dünya Motokros Şampiyonası
  4. motosiklet

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