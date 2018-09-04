Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu ceza alacak mı? İşte detaylar

Başakşehir'in deplasmanda kazandığı karşılaşmada 67. dakikada oyuna dahil olan takım kaptanı Emre Belözoğlu sakatlanınca 76. dakikada oyundan alınmıştı. Emre oyundan çıktıktan sonra kendisine küfür edildiğini iddia ettiği Erzurumspor taraftarlarının olduğu tribüne giderek tartışmıştı. Emre'yi takım arkadaşları ve polis araya girerek uzaklaştırırken, tecrübeli isim kendisini sakinleştirmeye çalışan Erzurumspor yöneticisini de iteklemişti.



Emre Belözoğlu'nun Erzurumspor yöneticisine karşı bulunduğu fiili hareket nedeniyle ceza almasının gündemde olduğu öğrenildi.