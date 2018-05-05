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Başakşehir'in puan kaybı sonrası şaşırtan paylaşım!

Şampiyonluk mücadelesindeki önemli rakibi Medipol Başakşehir'in puan kaybı sonrası Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:47
Başakşehir'in puan kaybı sonrası şaşırtan paylaşım!

Başakşehir'in Sivasspor'a 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ALLAH EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERSİN"

Şaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu etmez. Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin. Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon..." ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki çalıştırıcının daha sonra bu paylaşımını silmesi dikkati çekti.

 

(Hasan Şaş'ın sosyal medya hesabı)

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:47
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