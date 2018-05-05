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Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok sert açıklama

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e çok ağır darbe vuran Sivasspor'dan sosyal medyada yapılan yorumlara tepki geldi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:19
Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok sert açıklama

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile oynadığımız müsabakanın bitiminde ve hatta henüz müsabaka devam ederken sosyal medya mecraları üzerinden kulübümüzü, takımımızı, teknik direktörümüzü zan altında bırakma amacına matuf birtakım paylaşımlar yapıldığından üzülerek haberdar olduk. Klavye gerisinde, sanal ortamda yapılanların sorumluluk doğurmayacağını düşünen kişiler hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bir şehri, bir takımı, bir insanı fütursuzca zan altında bırakan paylaşımların yargıya taşınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk yargısının karşısına çıktıklarında, her zaman olduğu gibi yine, "ben onu kastetmedim", "ben öyle demek istemedim", "art niyetli değildim" gibi savunmalarda bulunacaklarından tereddüdümüz yoktur. Bu iki yüzlüler de zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aslında hiçbir ahlaki değere haiz olmayan kişilerin, spor ahlakı çerçevesinde müsabakanın son anlarında atılan beraberlik golünden sonra teknik direktörümüzün rakibi ve taraftarlarını tahrik eder şekilde spora, spor adamlığına yakışmayacak tavırlar sergilemesini beklemeleri de doğaldır. Onlardan farklı olarak Sivas halkı, Sivasspor Kulübü, Sivasspor Kulübü futbolcuları, teknik adamı ve teknik heyeti ahlaklı ve vakurdur. Sivasspor bir değerdir, hak edilmiş bu değere yapılan her türlü haksız saldırı için Türk yargısı önünde gerekli işlemler yapılacaktır."

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:19
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