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Başakşehir'den sürpriz Gael Clichy kararı!

PSG, Clichy'i transfer etmek için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmıştı ama İstanbul ekibi Fransız yıldızı satmama kararı aldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
Başakşehir'den sürpriz Gael Clichy kararı!

Dünya devi Paris Saint Germain, İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli sol bek Gael Clichy transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi ancak İstanbul ekibi Fransız sol bek Clichy'i satmama kararı aldı.

Başakşehir'in kadrodaki diğer bir sol bek Alparslan Erdem'in sakatlığın bulunması sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Geçen sezonun başında bonservissiz bir şekilde Manchester City'den Başakşehir'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon toplam 41 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti. (Milliyet)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
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