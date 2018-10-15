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Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı

Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yönetim, bu akşam Arda Turan için bir araya gelecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı

Şarkıcı Berkay ile bir mekanda kavga eden Arda Turan için 12.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

31 yaşındaki oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir, bu akşam bir toplantı gerçekleştirecek. Başakşehir'in, tecrübeli futbolcu Arda Turan'la ilgili olarak bir karar alması bekleniyor.

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Başakşehir Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30'da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
  1. Başakşehir
  2. Berkay
  3. Arda Turan

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