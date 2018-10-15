Başakşehir'den flaş Arda Turan açıklaması!
Başakşehir yönetimi, Arda Turan'ın Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası yarın toplanma kararı aldı.15 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası Medipol Başakşehir yönetimi sessizliğini bozuyor. Yarın saat 19:30'da bir araya gelecek yönetim, Arda Turan ile ilgili kararını açıklayacak. Bu arada Arda Turan Başakşehir'in bugün gerçekleştirdiği idmana katılmamıştı. Başakşehir yönetiminin vereceği karar merak konusu olurken, Arda Turan ise kısa süre önce yaptığı açıklama ile "takım arkadaşlarım ile helalleşeceğim" demişti.
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