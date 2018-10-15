Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
Medipol Başakşehir kulübü, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:37
Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yönetim, bu akşam Arda Turan için bir araya gelecek.
İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;
'Yönetim Kurulumuz, bu akşam saat 19:30'da gündemle alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yapılacaktır.' denildi.
Toplantıdan Arda Turan'ın durumuyla alakalı da bir kararın çıkması bekleniyor.
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