Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yönetim, bu akşam Arda Turan için bir araya gelecek.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

'Yönetim Kurulumuz, bu akşam saat 19:30'da gündemle alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yapılacaktır.' denildi.

Toplantıdan Arda Turan'ın durumuyla alakalı da bir kararın çıkması bekleniyor.