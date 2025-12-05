  • İSTANBUL
Başakşehir'de zincirleme facia: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Başakşehir'de zincirleme facia: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir'de Mahmutbey Yolu üzerinde ilerleyen bir beton mikserinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda sıkışanlar dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında bir beton mikseri, kamyonetler ve hafif ticari araçlar bulunuyor.

BETON MİKSERİ TERS ŞERİDE GEÇEREK DURABİLDİ

Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen beton mikseri, ilk olarak aynı istikametteki plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyonet ve hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan mikser, yolun karşısına geçerek hem bir hafif ticari araca hem de ters yönden gelen bir kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçlarda yaralanan toplam 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

 

