Başakşehir’de Konyaspor hazırlıkları sürüyor Medipol Başakşehir, ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman 3’e 2 sonuçlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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