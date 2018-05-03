Başakşehir'de "Arda Turan" depremi yaşanıyor

Osmanlıspor maçında sakatlanan Arda Turan, antrenmana çıkamadı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır.

1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır."