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Başakşehir'de "Arda Turan" depremi yaşanıyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:02
Başakşehir'de "Arda Turan" depremi yaşanıyor

Osmanlıspor maçında sakatlanan Arda Turan, antrenmana çıkamadı. 

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır.

1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında  sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:02
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