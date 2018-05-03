Başakşehir'de "Arda Turan" depremi yaşanıyor
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.03 Mayıs 2018 Perşembe 08:02
Osmanlıspor maçında sakatlanan Arda Turan, antrenmana çıkamadı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
"29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır.
1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır."
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