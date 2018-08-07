Başakşehir-Burnley maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.