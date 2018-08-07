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Başakşehir-Burnley maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Başakşehir'in Burnley ile yapacağı ön eleme maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

07 Ağustos 2018 Salı 15:17
Başakşehir-Burnley maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:17
  1. UEFA
  2. Başakşehir
  3. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu
  4. Srdjan Jovanovic
  5. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
  6. Uros Stojkovic
  7. Milan Mihajlovic
  8. Ilija Brdar

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