Başakşehir-Burnley maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Başakşehir'in Burnley ile yapacağı ön eleme maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.07 Ağustos 2018 Salı 15:17
Başakşehir'in İngiltere'nin Burnley takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.
Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.
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