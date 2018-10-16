Başakşehir, Arda'yı kadro dışı bırakacak mı? Başkan açıkladı

Arda Turan'a verilen 2,5 milyon TL'lik ceza sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 'Neden kadro dışı bırakılmadı?' yönündeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek. Olay izin gününde olmuş olsa bile bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur."