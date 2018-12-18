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Başakşehir, Adana Demirspor'u rahat geçti!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

18 Aralık 2018 Salı 21:37
Başakşehir, Adana Demirspor'u rahat geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2'nci maçında Medipol Başakşehir, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 1'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın pasında ceza sahası içi altıpas önünde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda top az farkla sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Açılış Epureanu'dan

6'ncı dakikada sol taraftan Jojic'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan İnler topu uzak kale direğine doğru aşırttı. Arka direkte bulunan Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 33'üncü dakikada Jojic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei'ın sert şutunda defansa da çarpan top ağlara gitti.

Adını son 16 takım arasına yazdırdı

52'nci dakikada sol kanattan Jojic'in arka direğe doğru yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Frei'in, altı pas içinden gelişine vuruşunda topu kaleci Çağlar uzaklaştırdı. Karşılaşma ev sahibi Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve İstanbul ekibi Türkiye Kupasında adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:37
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Başakşehir
  4. Adana
  5. Adana Demirspor

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