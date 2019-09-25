Baş ağrısı mide bulantısı terleme nedenleri

Sık sık başımıza gelen ve günlük hayatta karşılaştığımız baş ağrısı, mide bulantısı ve terleme gibi sorunların altında yatan hastalıkları sizler için araştırdık. Baş ağrısının nedenleri nelerdir? Mide bulantısı nedenleri nelerdir? Terleme nedenleri nelerdir?

Birçok kişide görülen ve küçük bir durum olarak karşılanan terleme, baş ağrısı ve mide bulantısı sorunları aslında vücudumuzun verdiği sinyal durumlarıdır. Birçok tepki ile birlikte bu sinyaller bizlere ulaştırılmaya çalışılır. Fakat en kolay yolu tercih edip ağrı kesici içen kişiler, bu sinyallere kulak vermediği için olay büyüyerek diğer problemlerle birleşir.

Baş ağrısı mide bulantısı terleme olası nedenleri

Terleme, baş ağrısı ve mide bulantısı vücudun vermiş olduğu önemli sinyallerdendir. Özellikle iki bulgu birlikte seyrediyor ise, bir problem var demektir. Bazen zehirlenme ile sonuçlanan bu durumların genelde altında hastalıklar yatıyor.

Fibromiyalji

Belirli kas ve kemik hastalıklarının yan etkileri olarak bu semptomlar görülebilir.

Göğüs Ağrısı

Genelde kalp ağrısında oluşan sorunlar sonucunda da göğüs ağrısı, sıkışması, mide bulantısı ve terleme gibi durumlar meydana gelebilir.

Yüksek Tansiyon

Genelde başın arka kısmından gelen bir ağrı ve kanın hızlı seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğu için, semptomarın görülmesi normaldir.

Düşük Tansiyon

Genelde baş ağrısı, dönmesi ve mide bulanmasının bir arada görüldüğü bu rahatsızlığın sebebi düşük tansiyon olabilir.

Hamilelik

Hormonların değiştiği hamilelik dönemlerinde anne adayının terleme ve mide bulantısı hissetmesi çok normaldir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda da baş ağrısı görünebilir.

Panik Ataklar

Aniden gelişen durumlarda terleme ve sonrasında baş ağrısı bir arada görülebilir.

İlaçların Yan Etkileri

Bazı ilaçların yan etkileri sayesinde her semptomu görmeniz olağandır. Bu durumlarla karşılaşıldığında en kısa süre içerisinde bir uzmana danışmak gerekir.