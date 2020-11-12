Bartın'da, pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

BARTIN (AA) - Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için barkotlu bileklik uygulaması hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, il genelinde filyasyon çalışmaları ile tespit edilen pozitif vaka ve bu vakaların temaslılarının takibine katkı sağlamak üzere, bu kişilere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından barkotlu hasta bilekliği takılacağı duyuruldu.

Bileklik takılan vatandaşların izolasyon süresi içerisinde barkotlu hasta bilekliklerini hiçbir surette çıkartmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ev izolasyonunu takip eden ekipler bileklik kontrolü de yapacaktır. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkanlar karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlemleri yapılarak karantina yurduna sevk edilecektir. Kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden bu kişilere ilimizdeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak, bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacaktır."